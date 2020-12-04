Ramo 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo dizisi 23. son bölüm izleyiciyle buluştu

Ramo dizisi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile ekrana gelen 23. son bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi. Ramo dizisinde başrol oyuncuların başarılı performansları ve çiftin büyüleyici uyumu büyük beğeni topladı. Modern aşk masalı tadında olan Ramo dizisi izleyiciden tam not alarak, ekran başındakilerin gönlüne taht kurdu. Dizinin 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23. son bölümde neler yaşandı? sorusu şimdiden merak konusu oldu.



24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show Tv ekranlarında her cuma günü ekrana gelen Ramo dizisinin 24. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.



RAMO 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Ramo, oldukça zor bir durumun içine düşmüştür. Mahir’e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izlediğini de biliyordur ve buradan kurtulma şansı neredeyse hiç yoktur.

Vasili’nin İstanbul’a gelmesi, Cihangir’in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur. Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar’ın masaya Cihangir’in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur.

Diğer yandan Ramo’yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır. Sibel’in tek isteği, bu savaşta Ramo’nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir. Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

RAMO 23. BÖLÜM FRAGMANI



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RAMO 22. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ramo'nun 22. Bölümünde; Cihangir, Ramo’nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir’in de üstündeki adamlar, Ramo’yu öyle erkenden kaybetmek istemezler. Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf’ı Ramo getirmiştir onlara. Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek. Ramo’dan öyle birini öldürmesini isterler ki, bunu vicdanen de fikren de yapması mümkün değildir. Sibel de Ramo’ya kurulan bu tuzağı öğrenir ve ona yardım etmek ister. Sibel, Ramo’ya yardım etmek isterken kendi başını belaya sokacaktır.



Ramo Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği adalet mücadelesinde Ramo en zirveye savaş açıyor. Dizide Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ ve Sacide Taşener gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Cuma günleri Show Tv ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç son dönemin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile büyük çıkış yakalayan Bilgiç’in yurt dışında da hatırı sayılır hayran kitlesi bulunuyor. Instagram hesabında 4.9 milyon takipçisi bulunan Bilgiç yıllar içindeki değişimi ile şaşırttı.

Hakkında çıkan estetik iddialarına cevap veren Esra Bilgiç: “Çanakkale ile alakalı fotoğraflara bakarken babamla çok enteresan bir haber gördük. "Halime Sultan'ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı" diye. Soldaki fotoğraf bundan 10 sene öncesi. 17 yaşındayım. Yüzüm hiçbir şeyim daha oturmamış. Kilom da fazla. O zamanlar ince kaş modaydı ve herkes alıyordu. Ben de almışım. Makyaj nedir bilmiyorum. Saçlarım sokakta oynamaktan, deniz suyundan sararmış. Lise sınavları için hazırlandığım dönem” dedi.

Yapım : BKM

Yönetmen : M. Çağatay Tosun

Senaryo : Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu, Birol Tezcan

Murat Yıldırım (Ramo)

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç (Sibel)

Olgun Şimşek

Olgun Şimşek (Cihangir)

İlker Aksum

İlker Aksum (Hasan)

Yiğit Özşener

Yiğit Özşener (Yavuz)

İdil Fırat

İdil Fırat (Fidan)

Devrim Özkan

Devrim Özkan (Nehir)

Mustafa Yıldıran

Mustafa Yıldıran (Doğu)

Pelin Körmükçü

Pelin Körmükçü (Ahsen)

Efsane Odağ

Efsane Odağ (Afet)

Sacide Taşaner

Sacide Taşaner (Sebahat)