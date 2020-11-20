Ramo 21. yeni bölüm izleme linki! Ramo 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Cuma günleri denilince akla gelen dizilerden birisi de şüphesiz Ramo oluyor. Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Ramo yayın hayatına Show Tv'de başarılı bir şekilde devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun otururken senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan kaleme alıyor. Peki, Ramo 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicilere adeta soluksuz dakikalar yaşatan Ramo 21. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Ramo 22. yeni bölüm fragmanı da son bölüm biter bitmez izleyicilerin takibine alındı. Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı dizinin 21. bölümünde Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyor.
RAMO 21. BÖLÜM ÖZETİ
Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur.
Ramo, bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir. Karşısına çıkan adamlar ise Ramo’dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler; birini öldürmek. Oysa Ramo kiralık katil değildir.
Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo’nun peşindedir. Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur. Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan’ı kurtarmak isteyen Ramo’ya açıktan yardım etmeye başlar.
RAMO 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
RAMO 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
RAMO DİZİSİ OYUNCULARI
Murat Yıldırım – Ramo
Esra Bilgiç – Sibel
İlker Aksum – Hasan
Yiğit Özşener – Yavuz
Görkem Sevindik – Boz
İdil Fırat – Fidan
Cemre Baysel – Fatoş
İlhan Şen – Neco
Rüzgar Aksoy – Halef
İlkay Kayku - Neslihan