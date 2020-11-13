Show Tv ekranlarında yayınlanan ve cuma akşamlarının sevilen dizisi Ramo'nun yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı Ramo bu akşam 20. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizide bu akşam Cihangir’in sonsuza kadar cezaevinde kalacağını sanan Ramo, onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını duyunca ne yapacağını bilemez. Peki, Ramo 21. bölüm fragmanı yayınladı mı? Ramo 20. son bölümünde neler oldu?

RAMO 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaman gizemi her gün biraz daha büyümektedir. Cihangir’in sonsuza kadar cezaevinde kalacağını sanan Ramo, onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını duyunca ne yapacağını bilemez.

Cihangir, bütün adamlarını adeta bir katliam yapmaları için Ramo’nun üzerine salmıştır çünkü.

Aile, ağır zayiat vererek güç bele kurtulur bu saldırılardan. Dostlarının yardımıyla ailesini güvenli bir yere alan Ramo’nun tek amacı Cihangir’e açıktan savaş açmaktır artık.

Cihangir de bağlı bulunduğu illegal yapılanmadan, Ramo’yu yok etme emri almıştır.

Attığı her adımda ölümle burun buruna gelen Ramo’nun bu yoldaki en büyük destekçisi ise Sibel olacaktır.

19. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ramo’nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar.

Yavuz’u saklandığı yerden çıkaran Doğu, onu Cihangir’e teslim etse de Cihangir, kimsenin nedenini anlamayacağı bir karar alarak Yavuz’a dokunulmazlık verir. Bu durum karşısında şoke olan Sibel, soluğu Ramo’nun karşısında alır. Bu savaşta geçici de olsa birlikte hareket etmek zorundadırlar artık.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan