Ramo 2. bölüm izle! Ramo 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Ekranların yeni dizisi Ramo yayın hayatına başladığı 1. bölüm itibarıyla büyük beğeni topladı ve izlenme rekorları kırdı. Başrollerini yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı dizi yayınlandıktan kısa bir süre sonra YouTube üzerinden 4 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Çekimleri Adana’da gerçekleştirilen dizi Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor. Peki, Ramo 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

RAMO 2. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle beraber Adana’da işler karışacak, Ramo bu hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde ödeyecektir.

Ramo, can dostu Boz’u kurtarmış, Cengiz’i vurmuştur. Gözünü karartıp her şeyi riske atan Ramo, Boz’la beraber eve döner.

Haberi çoktan almış olan aile üyeleri öfkelidir. Ramo’nun meclisin kararını hiçe sayıp, başına buyruk davranması, bütün ailenin yok edilme fermanının da imzalanmasıdır. Her ne kadar aile üyeleri ona sırt çevirmiş görünse de, Fidan ve Fatoş Ramo’nun yanında durur.

Öte yandan Cengiz’in ölümü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düşer. Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo’dan hesap sormaya gider. Sibel, elindeki silahı Ramo’ya doğrultur ve babasının intikamını alacağını söyler. İkili hesaplaşır.

Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle beraber Adana’da işler karışacak, Ramo bu hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde ödeyecektir.

RAMO 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan