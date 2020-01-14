Ramo 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 1. bölüm izleme linki!

Ramo 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. 14 Ocak Salı günü Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Ramo dizisi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum ve Yiğit Özşener gibi isimlerin yer aldığı dizi aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicilere soluksuz dakikalar yaşattı. Dizinin çekimleri Adana’da gerçekleştirilirken Ramo’nun sıra dışı hikayesi izleyiciye aktarılıyor. Haberimiz içerisinden Ramo 1. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

RAMO 1. BÖLÜM ÖZETİ

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova’nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır.

Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira.



Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.

Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.

RAMO 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan