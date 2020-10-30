Ramo 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 18. bölüm full izle

Show Tv'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Ramo'nun yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Ramo 18. bölümü ile izleyicisini ekrana kilitleyecek. Tüm dizi takipçileri Ramo 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtını merak ediyorlar.

RAMO 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ramo yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur.

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira.

Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.

Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.