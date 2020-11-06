Ramo 19. bölüm izleme linki! Ramo 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv’nin sevilen dizisi Ramo cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun otururken senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan kaleme alıyor. Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı Ramo’nun 19. bölümünde Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz’dan da intikam alma planları yapıyor. Ramo yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



RAMO 19. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo’nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar.

Yavuz’u saklandığı yerden çıkaran Doğu, onu Cihangir’e teslim etse de Cihangir, kimsenin nedenini anlamayacağı bir karar alarak Yavuz’a dokunulmazlık verir. Bu durum karşısında şoke olan Sibel, soluğu Ramo’nun karşısında alır. Bu savaşta geçici de olsa birlikte hareket etmek zorundadırlar artık.

Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz’dan da intikam alma planları yapıyordur. Yavuz’un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz’u, hem de Cihangir’i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar. Eğer planı tutarsa, İstanbul mafyasını çökertmiş olacaktır. Oysa Cihangir, buzdağının sadece görünen kısmıdır.

RAMO 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan