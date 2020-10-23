Ramo 17. bölüm izleme linki! Ramo 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv’nin sevilen dizisi Ramo 23 Ekim Salı akşamı yayınlanan 17. bölümüyle izleyicilerine soluksuz dakikalar yaşattı. Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı Ramo’nun 17. bölümünde Fidan, Ramo’nun Kürşat’tan öğrendiği ipucunu Sibel’e söyleyerek ondan yardım ister. Sibel, ipucunun izini sürerken büyük bir tehlikeye doğru gittiğinin farkında değildir. Ramo yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



RAMO 17. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo, ağabeyi Hasan’ı hapisten kurtarmaya çalışırken kendisini korkunç olaylar dizisinin içinde bulur. Kürşat’tan bir şeyler öğrenememek isteyen Ramo’nın planı Kürşat’ın öldürülmesiyle boşa çıkar. Olay yerine polisler gelirken, çıkan çatışmada Ramo da yaralanır. Hasan, Ramo’nun kaçmasını sağlayabilmek için kendisini feda eder ve polise cinayet zanlısı olarak teslim olur.

Fidan, Ramo’nun Kürşat’tan öğrendiği ipucunu Sibel’e söyleyerek ondan yardım ister. Sibel, ipucunun izini sürerken büyük bir tehlikeye doğru gittiğinin farkında değildir. Diğer yandan Ramo, ağabeyi Hasan’ı hapisten kurtarmaya çalışırken kendisini korkunç olaylar dizisinin içinde bulur. Ramo, olayları araştırdıkça hiç beklemediği büyük belalara bulaşacaktır.

RAMO 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan