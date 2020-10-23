Ramo 17. bölüm izleme linki! Ramo 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Ramo dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren sevilerek izleniyor. Cuma akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan Ramo 18. bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacağına dair ipuçları verecek. Dizinin 17. bölümünde Ramo, ağabeyi Hasan'ı hapisten kurtarmaya çalışırken kendisini korkunç olaylar dizisinin içinde bulur. Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
Show Tv’nin sevilen dizisi Ramo 23 Ekim Salı akşamı yayınlanan 17. bölümüyle izleyicilerine soluksuz dakikalar yaşattı. Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı Ramo’nun 17. bölümünde Fidan, Ramo’nun Kürşat’tan öğrendiği ipucunu Sibel’e söyleyerek ondan yardım ister. Sibel, ipucunun izini sürerken büyük bir tehlikeye doğru gittiğinin farkında değildir. Ramo yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...
RAMO 17. BÖLÜM ÖZETİ
Ramo, ağabeyi Hasan’ı hapisten kurtarmaya çalışırken kendisini korkunç olaylar dizisinin içinde bulur. Kürşat’tan bir şeyler öğrenememek isteyen Ramo’nın planı Kürşat’ın öldürülmesiyle boşa çıkar. Olay yerine polisler gelirken, çıkan çatışmada Ramo da yaralanır. Hasan, Ramo’nun kaçmasını sağlayabilmek için kendisini feda eder ve polise cinayet zanlısı olarak teslim olur.
Fidan, Ramo’nun Kürşat’tan öğrendiği ipucunu Sibel’e söyleyerek ondan yardım ister. Sibel, ipucunun izini sürerken büyük bir tehlikeye doğru gittiğinin farkında değildir. Diğer yandan Ramo, ağabeyi Hasan’ı hapisten kurtarmaya çalışırken kendisini korkunç olaylar dizisinin içinde bulur. Ramo, olayları araştırdıkça hiç beklemediği büyük belalara bulaşacaktır.
RAMO 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
RAMO 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
RAMO DİZİSİ OYUNCULARI
Murat Yıldırım – Ramo
Esra Bilgiç – Sibel
İlker Aksum – Hasan
Yiğit Özşener – Yavuz
Görkem Sevindik – Boz
İdil Fırat – Fidan
Cemre Baysel – Fatoş
İlhan Şen – Neco
Rüzgar Aksoy – Halef
İlkay Kayku - Neslihan