Ramo 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 16. bölümde neler olacak?

Sevilen dizi Ramo cuma akşamları Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Saat 20.00'da başlayan dizi, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ramo 16. bölümde Cihangir’in işaretiyle Ramo ve ailesinin peşine düşen Kürşat, Ramo için büyük bir tehdit haline geliyor. Ramo 17. bölüm fragmanı bu bölümün ardından yayınlanacak.

RAMO 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. Bu akşam ekrana gelecek olan 16. bölüm 2. fragmanı ise şu şekilde;





RAMO 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo’nun planı işlemiştir ama paralarını aldığı Kürşat’ın olayın peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Cihangir’in işaretiyle Ramo ve ailesinin peşine düşen Kürşat, Ramo için büyük bir tehdittir artık.

Geri sayım başlamış, Ramo’nun ailesini kurtarması için fitil ateşlenmiştir. Sibel ve Ramo’yu bir arada gören Nehir’in şüpheleri devam ediyordur. Sibel’in Nehir’i Ramo’yla aralarında bir şey olmadığına dair ikna etmeye çalışırken Ramo için söylediği şey Nehir’i dehşete düşürür.

Ramo ve ailesini yok etmek için İstanbul’un altını üstüne getiren Kürşat ise hiç beklemediği bir anda Ramo’yu karşısında bulur. Ramo’nun bu cesur eylemi Cihangir’i bile şaşırtacak türdendir.