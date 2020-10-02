Ramo 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 14. bölümde neler olacak?

Yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına geçen Ramo kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Ramo cuma günleri Show TV ekranlarında her hafta saat 20.00'da yayınlanıyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı dizide; Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener gibi usta isimler yer alıyor. Ramo 15. bölüm fragmanı yine dopdolu olacak.

RAMO 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam yayınlanacak olan 14. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





RAMO 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihangir, "Oğlumun toprağı soğumadan Ramo'nun işi bitecek!" sözleriyle Taner'in intikamını alacağını gösterirken, aksiyon dolu nefes kesici sahneler heyecanı artırıyor.

Hasan'ın vurulması herkesi şoka uğratırken, Cihangir ve Ramo'un karşı karşıya olduğu anlarda gerilim doruğa ulaşıyor.

Cihangir, Ramo'nun ölüm emrini veriyor.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI