Ramo 11. son bölüm izle! Ramo 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ramo yeni bölüm fragmanı son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Show Tv'nin sevilen dizisi Ramo 24 Mart Salı akşamı yayınlanan 11. bölümüyle izleyicilerine soluksuz dakikalar yaşattı. Dizinin 11. bölümünde Ramo en yakınında bir köstebek olduğunu anlar ve onu bulmak için zekice bir plan yapar. Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. Ramo yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...
Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı yayınlandığı ilk bölümden itibaren sevilerek izleniyor. Dizinin 11. bölümünde Fatoş’un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş’un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
RAMO 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
RAMO 11. BÖLÜM ÖZETİ
Ramo, Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.
Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.
Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar.Ramo ise, Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.
Fatoş’un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş’un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır.
RAMO 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
RAMO DİZİSİ OYUNCULARI
Murat Yıldırım – Ramo
Esra Bilgiç – Sibel
İlker Aksum – Hasan
Yiğit Özşener – Yavuz
Görkem Sevindik – Boz
İdil Fırat – Fidan
Cemre Baysel – Fatoş
İlhan Şen – Neco
Rüzgar Aksoy – Halef
İlkay Kayku - Neslihan