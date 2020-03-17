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  3. Ramo 10. son bölüm izle! Ramo 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 10. son bölüm izle! Ramo 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 10. son bölüm izle! Ramo 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Ramo yeni bölüm fragmanı son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Show Tv'nin sevilen dizisi Ramo her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizinin 10. bölümünde Alpay Sibel'i zehirliyor. Alpay'ın verdiği zehir, Sibel'in giderek kötüleşmesine neden olurken Ramo'nun onu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışıyor. Komisyonlar barış yapmak isteyen Alpay'ın mekanlarına el koyan Ramo onun peşine düşer. Ramo 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde…

Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı Ramo 17 Mart Salı akşamı 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ramo yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin 10. bölümünde Ramo, Sibel’e bir teklifle gelir. Yıllardır intikamla yoğrulan aşkları için ilk defa Sibel’e bir çıkış yolu sunmuştur. Sibel büyük bir kararın eşiğindedir. İntikam ve aşk arasında yapacağı bu seçim, ikisinin de geleceğini belirleyecektir. Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

RAMO 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

RAMO 10. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo zamanla yarışmak zorundadır. Alpay’ın verdiği zehir, Sibel’in giderek kötüleşmesine neden olur. Ramo’nun onu hastaneye yetiştirmek için kritik bir karar alması gerekmektedir.

Son anda kaçmayı başaran Alpay, komisyonla barış yapmak ister. Ramo ise komisyona ve kendisine oyun oynayan Alpay’ın mekanlarına el koyar ve onun peşine düşer. Kaçacak yeri kalmayan Alpay ise kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Alpay’ın bu hamlesi Adana’da bütün dengeleri değiştirecektir.

Neco, Fatoş’un boşanma isteğini reddeder. Ancak Fatoş’un kendisiyle ilgili öğrendiği bir gerçek Neco’nun geri adım atmasına neden olur.

Fidan, Ramo’yla beraber ailesini ve sevdiklerini kurtaran Yavuz’a minnettardır. Ancak Yavuz’un hiç bilmediği bir yüzünü görecek ve büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.

Ramo, Sibel’e bir teklifle gelir. Yıllardır intikamla yoğrulan aşkları için ilk defa Sibel’e bir çıkış yolu sunmuştur. Sibel büyük bir kararın eşiğindedir. İntikam ve aşk arasında yapacağı bu seçim, ikisinin de geleceğini belirleyecektir.

RAMO 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan


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