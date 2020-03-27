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  3. Rammstein'ın vokalisti Till Lindemann koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda!

Rammstein'ın vokalisti Till Lindemann koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda!

Rammstein'ın vokalisti Till Lindemann koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda!

Alman medyası, Rammstein adlı müzik grubunun solisti Till Lindemann'ın (57) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındığını iddia etti.

Bild’de yer alan haberde, Till Lindemann’ın başkent Berlin’de bir hastanede yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Lindemann’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken; yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Lindemann, 15 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da konser vermişti.


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