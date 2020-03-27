Rammstein'ın vokalisti Till Lindemann koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda!
Alman medyası, Rammstein adlı müzik grubunun solisti Till Lindemann'ın (57) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındığını iddia etti.
Bild’de yer alan haberde, Till Lindemann’ın başkent Berlin’de bir hastanede yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Lindemann’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken; yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Lindemann, 15 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da konser vermişti.