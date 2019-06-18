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  3. Rafet El Roman'ın kızı Şevval El Roman görenleri şaşkına çevirdi

Rafet El Roman'ın kızı Şevval El Roman görenleri şaşkına çevirdi

Rafet El Roman'ın kızı Şevval El Roman görenleri şaşkına çevirdi

Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop'un 19 yaşındaki kızı Şevval El Roman bu yıl liseden mezun oldu. Şevval El Roman'ın mezuniyet törenine annesi Tuğba Altıntop da katıldı. Tuğba Altıntop bu mutlu anları sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştı

Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop çiftinin küçük kızı Şevval El Roman okuduğu okuldan mezun oldu. Tuğba Altıntop mezuniyet töreninde kızı ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Altıntop bu fotoğrafın altına "Hayatımın anlamı güzel yavrumun Alev Koleji'nden mezuniyet seramonisindeyiz. Rabbim bu güzel günü bana yaşattığın için teşekkür ediyorum' notunu düştü.

Rafet El Roman'ın kızları  Su Elnur ve Şevval daha önce babalarından habersiz estetik yaptırmış ünlü şarkıcı bu duruma çok sinirlenmişti.

 

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