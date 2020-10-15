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  • Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan şiddet itirafı
15 Ekim 2020 Perşembe 15:50 | Son Güncelleme:

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan şiddet itirafı

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan şiddet itirafı

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi şarkıcı Tuğba Altıntop, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Altıntop, iki sene önce sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığını itiraf etti.

Konya'da sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'e, 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine çok üzüldüğünü söyleyen Altıntop, bir zamanlar kendisinin de şiddet gördüğünü söyledi.

"DEVLETİME SIĞINDIM"

Altıntop, yaşadığı olay hakkında şunları söyledi: "Bir kadın olarak kesinlikle Kadir'in yanındayım. Verilmiş olan cezanın gerçekten çok gereksiz olduğuna canı gönülden inanıyorum. Yaklaşık iki sende önce maalesef benim başıma da geldi. Her ne kadar şu ana kadar içimde tutmuş olsam da hiçbir zaman istemeyeceğim bu olayla karşı karşıya geldim. Çok acı çektim. Gerekli uzaklaştırmaları mı aldım. Devletime sığındım. Gereken cezayı o kişi de aldı. Çok kötüydü o dönemler olmaması gereken şeyler. Çok üzgünüm. Haksız yere bende o istenmeyen duruma maruz kaldım."

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