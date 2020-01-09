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  3. Rafet El Roman'ın DM'den attığı mesajlar ifşa oldu

Rafet El Roman'ın DM'den attığı mesajlar ifşa oldu

Rafet El Roman'ın DM'den attığı mesajlar ifşa oldu

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Instagram üzerinden Şule Balmak adlı bir genç kadına DM'den mesaj attı. Daha önce de benzer mesajlarla gündeme gelen Roman, yine ifşa oldu.

Şarkıcı Rafet El Roman'ın Şule Balmak adlı bir kadına Instagram'ın özel mesaj (DM) bölümünden attığı mesajlar sosyal medyada yayıldı. Şule Balmak'ın konuşmayı sosyal medyada yayınlayarak Rafet El Roman'ı ifşa etmesiyle birlikte gözler ünlü şarkıcıya çevrildi.

YANITI MERAK KONUSU OLDU

Yazışmada genç kadından telefon numarasını isteyen Roman, Balmak'ın red cevabıyla karşılaşıyor. Ardından şansını bir daha deneyen şarkıcı, genç kadına ailesiyle yaşayıp yaşamadığını soruyor.

51 yaşındaki şarkıcının konuyla alakalı bir şey söyleyip söylemeyeceği merak konusu oldu.


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