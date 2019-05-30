Rafet El Roman'ın 'Arkadaşlarına kız ayarlıyor' sözlerine hapis istemi

Rafet El Roman, 2016'da boşandığı Ceren Kaplakarslan'ın babası Atilla Kaplakarslan'a hakaret suçundan yargılanıyor. Ünlü şarkıcının, eski kayınpederiyle ilgili paylaşımları nedeniyle 2 yıl 3 ay hapsi isteniyor.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Suçlamaları kabul etmeyen El Roman, davanın ilk duruşmasına katılmadı.

Ünlü şarkıcı, eski kayınpederi için "Yalancı y....k! Güzellik yarışmaları yapıp kızları kendine ve arkadaşlarına ayarlıyor" diye yazmıştı.

(Sabah)