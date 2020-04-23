Rafet El Roman'dan Ramazan için İlahi

Bu ilahiyle ilgili duygularını dile getiren sanatçı, bu günleri de birbirimize kenetlenerek en kısa zamanda atlatacağımıza inandığını, hepimize hayırlı ramazanlar dilediğini belirtti. Ayrıca Rafet El Roman, şöyle konuştu:

"1980li yıllarında oturduğum kasabaya İslam kültür merkezi adı altında bir dernek kurulmuştu. İki katlı bir dükkanı cami haline getirmişti büyüklerimiz.. bir gün arkadaşlarımla Kuran dersine katıldım , hoca bize Ezan okumayı öğretiyordu; ben okumaya başladığımda, hoca sesimin gür ve yanık olduğunu söyledi ve “sen bu caminin müezzinisin” dedi. Neye uğradığımı şaşırmıştım, o günden sonra birden herkes bana müezzin Rafet demeye başladı. Henüz 14 yaşındaydım. Sizlere okuduğum bu İlahi öğrendiğim ilk ilahiydi : “Kitaplara inanmayan” . O gün hocanın da sözlerini ve makamını pek hatırlayamadığı bu ilahi, bu gün de aynı ismi taşıyor. Farklı sözler altında internette bulabileceğiniz ilahinin tahminen 200 yıllık bir ilahi olduğuna inanıyorum. Ben de sözlerinde ufak oynama yaparak bu Ramazanda sizlere okumak istedim. Her ne kadar Ramazan ayı İslam aleminin ayı olsa da, ben bu ilahiyi din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, dünyadaki tüm insanlara armağan etmek istiyorum. Bir tane Allah var, nerede ve ne olursan ol bütün dualar, yollar ona gider..."