Rafet El Roman'dan eski eşi Ceren Kaplakarslan hakkında ilk yorum

İşte Rafet El Roman'ın açıklamalarından satır başları...

- Haberleri gördüm. İçler acısı. Çok üzüldüm Ceren adına... Tabii ki ilişkinin iç yüzü nedir, ne oldu bilmiyoruz ama gerekçe ne olursa olsun onu bu şekilde görmek beni içten yaraladı, çok üzdü. Ceren tabii ki benim eski eşim ama yine dostum, yine arkadaşım.

- İnanın şok oldum. Onu o halde gördüğümde... Ben ona da ailesine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aramadım, konuşmadım.

- Her şeyden önce bu bir travmadır. Bu ömür boyu insanların unutamayacağı bir olaydır. Hepimizin çoluğunu, çocuğunu gerçekten Allah korusun.