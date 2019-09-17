Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7251
  • 6,3205
  • 276.63
  • 101109
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Rafet El Roman'dan eski eşi Ceren Kaplakarslan hakkında ilk yorum

Rafet El Roman'dan eski eşi Ceren Kaplakarslan hakkında ilk yorum

Rafet El Roman'dan eski eşi Ceren Kaplakarslan hakkında ilk yorum

6 aylık hamile olan oyuncu ve manken Ceren Kaplakarslan, geçen hafta bebeğinin babası Temel Kankıran tarafından darp edilmişti. Kaplakarslan'ın eski eşi Rafet El Roman, yaşananlar karşısında ilk kez konuştu.

İşte Rafet El Roman'ın açıklamalarından satır başları...

- Haberleri gördüm. İçler acısı. Çok üzüldüm Ceren adına... Tabii ki ilişkinin iç yüzü nedir, ne oldu bilmiyoruz ama gerekçe ne olursa olsun onu bu şekilde görmek beni içten yaraladı, çok üzdü. Ceren tabii ki benim eski eşim ama yine dostum, yine arkadaşım.

- İnanın şok oldum. Onu o halde gördüğümde... Ben ona da ailesine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aramadım, konuşmadım.

- Her şeyden önce bu bir travmadır. Bu ömür boyu insanların unutamayacağı bir olaydır. Hepimizin çoluğunu, çocuğunu gerçekten Allah korusun.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftten hayranlarını heyecanlandıran açıklama
Sen Anlat Karadeniz'den ayrılmıştı... Yeni adresi belli oldu
10 TL yüzünden valeyle kavga etti!
Miray ve Aras arasındaki gerçek şoke etti!
Eski halini unutun! İşte yeni dizisinden ilk kareler...
<p>İzmir’in Menemen ilçesinde tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri’nin aktığı kanaldak

Nehirden Ölü Balıkları Toplayıp ´Bize Bir Şey Olmaz´ Dediler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte 2019'un en iyi astronomi fotoğrafçıları!

TEKNOFEST başladı... İstanbul'dan muhteşem kareler