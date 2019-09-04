Rafet El Roman yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi Gamze Davgana
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, yeni bir aşka yelken açtı. Yeni aşkının kim olduğu merak konusu olurken, hakkındaki detaylar ortaya çıktı. İşte Rafet El Roman'ın yeni sevgilisi Gamze Davgana hakkında merak edilenler...
51 yaşındaki şarkıcı Rafet El Roman, 29 yaşındaki İzmirli turizmci Gamze Davgana ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiçeği burnunda çift, ilk tatilleri için rotayı yurt dışına çevirdi.
Gamze Davgana, Rafet El Roman'la mutlu anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı. Ünlü şarkıcı ise tatil dönüşlerinde Çeşme’de birlikte çekilen pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.