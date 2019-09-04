Rafet El Roman yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi Gamze Davgana

51 yaşındaki şarkıcı Rafet El Roman, 29 yaşındaki İzmirli turizmci Gamze Davgana ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiçeği burnunda çift, ilk tatilleri için rotayı yurt dışına çevirdi.

Gamze Davgana, Rafet El Roman'la mutlu anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı. Ünlü şarkıcı ise tatil dönüşlerinde Çeşme’de birlikte çekilen pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.