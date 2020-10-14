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14 Ekim 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

Rafet El Roman: Şarkıya 15 bin euro ödedim

Rafet El Roman: Şarkıya 15 bin euro ödedim
- NESLİHAN KESKİN

Müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan, ‘Lügat' ve ‘Yadigar' isimli eserlerinin rızası olmadan yayınladığını iddia edip Rafet El Roman'a 237 bin liralık dava açtı.

Rafet El Roman, genç müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan'a gerekli tüm ödemeleri yaptıklarını söyledi.

HUKUKİ OLARAK AÇIĞIMIZ YOK

Roman, “Elimden geldiğince, genç yetenekleri müzik dünyasına kazandırmaya çalıştım. Kerim de, 2014 yılında albüm çıkardığımız bir arkadaşımız. Maalesef başarılı olmadı. Kendisinden ‘Yadigar’ isimli bir şarkı alıp, 15 bin euro ödeme yaptık. Tüm sözleşme koşullarını yerine getirdim. Dilediği davayı açabilir, hukuki olarak hiçbir açığımız yok” dedi. 

<p><span >Editör: </span><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu: <a href='mailto

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