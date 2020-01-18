Rafadan Tayfa Göbeklitepe şarkı sözleri: Aralık ayının en çok dinleneni Rafadan Tayfa Göbeklitepe!

Rafadan Tayfa Göbeklitepe şarkı sözleri internette araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe geçtiğimiz haftalarda vizyona girmişti. Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin film şarkısı ise Youtube'da Aralık ayında en çok dinlenenler arasına girdi. Söz ve müziği Rafadan Tayfa'nın yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan'a ait olan şarkıyı Gökhan Bulut seslendiriyor. Rafadan Tayfa Göbeklitepe şarkı sözleri haberimizde..

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE ŞARKI SÖZLERİ

Tayfa Koşar Maceraya Dur Desen Olmaz

İstanbuldan Çıktık Yola Ufrada Kalmaz

Trenden İndik,

Otobüse Bindik,

Urfayı Gezdik,

Tehlikeyi Sezdik,

Duruyoruz Dimdik,

Keyfimiz Kaçmaz

Yanlış Varsa Bir Yerde O Bize Uymaz

Yanlış Varsa Bir Yerde O Bize Uymaz

HAYDİ RAFADAN (HUH HA-HUH HA)

GEL GEÇ BURADAN (HUH HA-HUH HA)

VIZ GELİR ARTIK SANA BUNLAR

HEPSİ SIRADAN (HAH- HAH- HA)

HAYDİ RAFADAN (HUH HA-HUH HA)

GEL GEÇ URFADAN (HUH HA-HUH HA)

VIZ GELİR ARTIK SANA BUNLAR

SENSİN KAHRAMAN (HAH- HAH- HA)

Tayfanın Etrafında Ateşten Çember

Boynumuzda Taşırız Buğdaylı Amber

Gutu-Butu-Yumguru,

Lapa Lapa Bulduru,

Yerler Kalmış Kupkuru,

Suyu Dökün Dupduru,

Sanki Olduk Kanguru,

Lazım Bir Rehber

Tayfa Varsa Bir Yerde Bozulur Ezber

HAYDİ RAFADAN (HUH HA-HUH HA)

GEL GEÇ BURADAN (HUH HA-HUH HA)

VIZ GELİR ARTIK SANA BUNLAR

HEPSİ SIRADAN (HAH- HAH- HA)

HAYDİ RAFADAN (HUH HA-HUH HA)

GEL GEÇ URFADAN (HUH HA-HUH HA)

VIZ GELİR ARTIK SANA BUNLAR

SENSİN KAHRAMAN (HAH- HAH- HA)