Rafadan Tayfa Göbeklitepe şarkı sözleri: Aralık ayının en çok dinleneni Rafadan Tayfa Göbeklitepe!
Rafadan Tayfa Göbeklitepe şarkı sözleri arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin film şarkısı bu sıralar en çok dinlenen şarkılar arasında yerini aldı. Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin vizyon tarihinden bir hafta önce Youtube yüklenen şarkı 10 günde 1,5 milyon izlenmeye ulaşarak bir çok kişiyi geride bıraktı. Rafadan Tayfa Göbeklitepe şarkı sözleri haberimizde..
Rafadan Tayfa Göbeklitepe şarkı sözleri internette araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe geçtiğimiz haftalarda vizyona girmişti. Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin film şarkısı ise Youtube'da Aralık ayında en çok dinlenenler arasına girdi. Söz ve müziği Rafadan Tayfa'nın yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan'a ait olan şarkıyı Gökhan Bulut seslendiriyor. Rafadan Tayfa Göbeklitepe şarkı sözleri haberimizde..
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RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE ŞARKI SÖZLERİ
Tayfa Koşar Maceraya Dur Desen Olmaz
İstanbuldan Çıktık Yola Ufrada Kalmaz
Trenden İndik,
Otobüse Bindik,
Urfayı Gezdik,
Tehlikeyi Sezdik,
Duruyoruz Dimdik,
Keyfimiz Kaçmaz
Yanlış Varsa Bir Yerde O Bize Uymaz
Yanlış Varsa Bir Yerde O Bize Uymaz
HAYDİ RAFADAN (HUH HA-HUH HA)
GEL GEÇ BURADAN (HUH HA-HUH HA)
VIZ GELİR ARTIK SANA BUNLAR
HEPSİ SIRADAN (HAH- HAH- HA)
HAYDİ RAFADAN (HUH HA-HUH HA)
GEL GEÇ URFADAN (HUH HA-HUH HA)
VIZ GELİR ARTIK SANA BUNLAR
SENSİN KAHRAMAN (HAH- HAH- HA)
Tayfanın Etrafında Ateşten Çember
Boynumuzda Taşırız Buğdaylı Amber
Gutu-Butu-Yumguru,
Lapa Lapa Bulduru,
Yerler Kalmış Kupkuru,
Suyu Dökün Dupduru,
Sanki Olduk Kanguru,
Lazım Bir Rehber
Tayfa Varsa Bir Yerde Bozulur Ezber
HAYDİ RAFADAN (HUH HA-HUH HA)
GEL GEÇ BURADAN (HUH HA-HUH HA)
VIZ GELİR ARTIK SANA BUNLAR
HEPSİ SIRADAN (HAH- HAH- HA)
HAYDİ RAFADAN (HUH HA-HUH HA)
GEL GEÇ URFADAN (HUH HA-HUH HA)
VIZ GELİR ARTIK SANA BUNLAR
SENSİN KAHRAMAN (HAH- HAH- HA)