Radyocu Eftalya Nur Öktem kimdir? diye merak edilmeye başladı. Eftalya Nur Öktem bugün Müge ve Gülşen'in sunduğu Kanal D 2. Sayfa programına konuk oldu. Programa dans ederek giriş yapması izleyenleri büyüledi. Daha ortaokul yıllarında radyoculuk yapmaya başlayan Eftalya Nur Öktem hayatına radyoculukta devam ediyor. Deneyimli radyocu Eftalya Nur Öktem, 3 Eylül'den itibaren artık Radyo D'de yer alıyor. Peki Radyocu Eftalya Nur Öktem kimdir? Eftalya Nur Öktem hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde..

RADYOCU EFTELYA NUR ÖKTEM KİMDİR?

Eftalya Nur Öktem'in kendiği anlattı röportajı şu şekilde:

"Daha ortaokul yıllarında radyoculuk ve mikrofon ateşi düştü içime. Eskişehir'de yerel radyolarda program yaparken acaba bir gün ben de ulusal bir radyodan sesimi duyurabilecek miyim diye düşünürdüm hep.

Aldığım diksiyon ve şan derslerinin ardından, azim, istek ve inatla, tüm zorluklara göğüs gererek 2000 yılında İstanbul bana kapılarını açtı.İlk olarak İstanbul FM de program yapmaya başladım, hemen ardından Best FM de hayallerimi gerçekleştirip , Alem FM e transfer oldum.

7 yıl boyunca Alem Fm mikrofonlarında çok çeşitli programlar yaptım. Bu sırada gelen teklif üzerine Flash Tv de İzdivaç programını sunmaya başlayarak ekrana adım attım. Bunların yanında dublaj ve reklam seslendirmeleri, devlet protokolünde ve organizasyonlarda sunuculuk, birkaç filmde de oyunculuk denemelerim oldu. Ayrıca önemli bir magazin sitesinde köşe yazarlığı yapıyorum.1 yıl mikrofona ara vermenin ardından, mikrofonun ve radyo programı yapmanın aslında ne kadar büyük bir aşk olduğunu bir kez daha anlayarak , Türkiye'nin en güçlü ve en başarılı radyosu olan Kral FM 'de yeniden program yapmaya başladım. Uzun yıllar boyunca halk oyunları oynamamdanmıdır nedir bilmem , asma davul en sevdiğim enstrümandır dolayısıyla halk müziğine özel bir ilgim var. Bunun yanında Türk Sanat Müziği de küçük yaşlardan beri bende bir tutku.

Kral FM de bu türlerin en güzel eserlerini, sevgili Kralcılarla paylaşmak beni çok ama çok mutlu ediyor.Bugüne kadar yıllarca değişik tarzlarda programlar yapmış olsam da , Kral FM de yaptığım programlardan çok ayrı bir haz alıyorum. Çünkü değerli Kralcılarla aynı duygularda birleşip, aynı şarkılardan keyif alıyoruz, dolayısıyla yayında hiç kimse değil, sadece bütün samimiyetimle kendim ve siz oluyorum.. "