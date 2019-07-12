Pucca kimdir? Pucca'ya uyuşturucudan hapis şoku!

“Pucca kimdir?” sorusu son dakika haberinin ardından araştırılıyor. Ünlü fenomen Pucca’ya uyuşturucudan hapis cezası verildi. Mahkeme, Pınar Karagöz’ü 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırırken, Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın ise reddine hükmetti. Pınar Karagöz'un avukatı ise, suçun oluşması için özendirme kastı olması gerektiğini söyleyerek, “Suç işleme kastı yoktur. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir.” dedi.

PUCCA’YA HAPİS ŞOKU

Sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği gerekçesiyle geçen yıl Ekim ayında gözaltına alınıp serbest kalan sosyal medya fenomeni Pucca'ya (Selen Pınar Işık) hapis şoku!

‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu katılmadı. Aydoğduoğlu’nun avukatı Gülşen Orman Çakar ile Karagöz’ün avukatı Ali Furkan Tatlı salonda hazır bulundu.

"TEŞVİK ÖZENDİRME YOKTUR"

Sanık adına esas hakkındaki son sözü sorulan sanık Burak Aydoğduoğlu’nun avukatı Gülşen Orman Çakar, “Müvekkilim 11 yaşından beri rap müzik yapmaktadır. Musiki eseri sahipleri grubu meslek birliğine üyedir. Dosyaya sunduğumuz evraklar göz önüne alındığında suçun unsurlarının oluşmadığı görülecektir. Olayda teşvik ve özendirme yoktur” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

"MÜVEKKİLİMİN KİŞİSEL HAKLARI ZEDELENMEKTEDİR"

Pınar Karagöz’un avukatı Ali Furkan Tatlı da, “Suçun oluşması için özendirme kastı olması gerekir. Ancak suç işleme kastı yoktur. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Müvekkilimin beraatini isteriz” diye konuştu.

Selen Pınar Işık “Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor derken Narcos dizisinden bahsettim. Escobar’ın ölümüne atıf ve mübalağaydı. Uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin paylaşımım ise anlamsız ve moda olduğu için bir paylaşımımdır” ifadelerini kullanarak suçlamaları reddetmişti.

Mahkeme, Pucca (Selen Pınar Işık)'ın son beyanını sunmaları için süre vererek davayı ertelemişti.

Pucca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 7 yıl hapis cezası aldığını söyledi:

Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar ile ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya bir tweet yüzünden. Ben ne yapacağım. Ben size ne yaptım.

PUCCA KİMDİR?

Pucca’nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi’nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu. Önce Radyo Televizyon Sinema ardından da Gazetecilik’le iki üniversite bitirdi.

Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Pucca Elele dergisinde yazıyor. 2007 yılından beri internette blogunda günlük tutuyor. 2010 yılında dizüst ü edebiyat tarafından günlükleri kitap haline çevrildi.

KİTAPLARI

Küçük Aptalın Büyük Dünyası

Ve Geri Kalan Her şey

Allah Beni Böyle Yaratmış

Ay Hadi İnşallah

Şimdi Biz Neyiz?

Küçük Aptalın Büyük Dünyası adlı kitabı film oldu.,’Hadi İnşallah’ isimli sinema filmin yönetmenliğini Ali Taner Baltacı’nın yaptı. Pucca’yı Büşra Pekin, Pucca’nın sevgilisi Pekmez’i ise, Murat Boz oynadı.