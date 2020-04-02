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  3. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, Haluk Bilginer gibi isimler destek verdi... 'Kitapla kal, evde kal' çağrısı!

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, Haluk Bilginer gibi isimler destek verdi... 'Kitapla kal, evde kal' çağrısı!

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, Haluk Bilginer gibi isimler destek verdi... 'Kitapla kal, evde kal' çağrısı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 56'ıncısı kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında COVİD-19 ile mücadeleye dikkat çekmek ve kitap okuma farkındalığı oluşturmak üzere ünlü isimlerle kısa sosyal medya videoları çekti.

“Evde kal, kitapla kal” çağrısını sunan kısa videolarda Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, Haluk Bilginer, Tamer Karadağlı, Ali Sunal, Yılmaz Erdoğan, Kerem Alışık, Doğa Rutkay, Bülent Polat, Devrim Erbil, akademisyen Levent Erden, Orhan Gencebay ve araştırmacı yazar Ertan Özyiğit yer aldı. 

HALUK BİLGİNER

Okumak sorgulatır, okumak merak uyandırır, okumak çözüm üretir.

PROF. DR. İLBER ORTAYLI

Kitap okuyarak bu sıkıcı kapanmayı, renkli bir faaliyete çevirebilirsiniz.

DR. MEHMET ÖZ

Öğrendiklerimizin yüzde 60’ını kitaplardan öğreniyoruz.

ALİ SUNAL

Kitap okursanız sınırları kaldırırsınız.

KEREM ALIŞIK

Kitapları okumamak, kitapları yakmaktan daha büyük bir suçtur. Evimize sığındığımız bugünlerde sadık dostlarımıza sarılalım.

DOĞA RUTKAY

Okumak sizi hiç bırakmayacak ve her zaman geliştirecek şahane bir alışkanlık. Hadi hep birlikte kitap okuyalım evimizde.

ORHAN GENCEBAY

Yarınları yazmak için bugün hep birlikte okuyoruz.

TAMER KARADAĞLI

Hayat koşuşturması içinde belki de uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir şeydi. Hadi bunu telafi edelim ve kitap okuyalım.


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