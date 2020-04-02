Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, Haluk Bilginer gibi isimler destek verdi... 'Kitapla kal, evde kal' çağrısı!

“Evde kal, kitapla kal” çağrısını sunan kısa videolarda Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, Haluk Bilginer, Tamer Karadağlı, Ali Sunal, Yılmaz Erdoğan, Kerem Alışık, Doğa Rutkay, Bülent Polat, Devrim Erbil, akademisyen Levent Erden, Orhan Gencebay ve araştırmacı yazar Ertan Özyiğit yer aldı.

HALUK BİLGİNER



Okumak sorgulatır, okumak merak uyandırır, okumak çözüm üretir.

PROF. DR. İLBER ORTAYLI



Kitap okuyarak bu sıkıcı kapanmayı, renkli bir faaliyete çevirebilirsiniz.

DR. MEHMET ÖZ



Öğrendiklerimizin yüzde 60’ını kitaplardan öğreniyoruz.

ALİ SUNAL

Kitap okursanız sınırları kaldırırsınız.



KEREM ALIŞIK



Kitapları okumamak, kitapları yakmaktan daha büyük bir suçtur. Evimize sığındığımız bugünlerde sadık dostlarımıza sarılalım.

DOĞA RUTKAY



Okumak sizi hiç bırakmayacak ve her zaman geliştirecek şahane bir alışkanlık. Hadi hep birlikte kitap okuyalım evimizde.

ORHAN GENCEBAY



Yarınları yazmak için bugün hep birlikte okuyoruz.

TAMER KARADAĞLI



Hayat koşuşturması içinde belki de uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir şeydi. Hadi bunu telafi edelim ve kitap okuyalım.