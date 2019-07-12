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  3. Prenses Diana'nın sweatshirtü dudak uçuklatan fiyata satıldı

Prenses Diana'nın sweatshirtü dudak uçuklatan fiyata satıldı

Prenses Diana'nın sweatshirtü dudak uçuklatan fiyata satıldı

Prenses Diana’nın sweatshirt'ü RR Auction Müzayede Evi'nde düzenlenen açık arttırmayla 47 bin Euro'ya alıcı buldu.

Stiliyle tarihe adını yazdıran Prenses Diana'nın uzun kollu pamuklu kazağı Amerika merkezli RR Auction Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 47 bin Euro’ya satıldı. Prenses Diana 1997'deki trajik kazadan birkaç ay önce sweatshirt'ünü yakın arkadaşı ve uzun süredir kişisel antrenörü olan Jenni Rivett'e hediye etmiş, "Sevgili Jenni, Diana'dan sevgiler, Diana, x" notunu düşmüştü. Diana’nın sweatshirt'ü Jenni Rivett tarafından satışa sunuldu. Prenses Diana’ya ise 'Virgin Atlantic' yazılı sweatshirt, Richard Branson tarafından hediye edilmişti. Sweatshirt'ün hiç yıkanmadığı belirtiliyor. 

Prenses Diana, spor salonuna gittiği zamanlarda Virgin Atlantic yazılı sweatshirt'ü giyerek medyanın ilgisini azaltmaya çalışıyordu. Diana geliştirdiği taktikle medyanın ilgisini üzerinden çekerken, dünyada odaklanacak çok daha önemli konuların olduğunu düşünüyordu. 
(İHA) 

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