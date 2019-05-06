Prens Harry ve Meghan Markle çifti erkek bebek sahibi oldu

Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından oğlu Charles tahta geçecek. Böyle bir durumda 70 yaşındaki Charles, İngiliz tarihinin tahta çıkan en yaşlı monarkı unvanını alacak. Charles'ın ardından taht sırasında oğlu William ve torunu George bulunuyor

Kensington Sarayı, geçtiğimiz ay Prens Harry ve eşi Meghan Markle tarafından özel kutlama yapıldıktan sonra doğumun açıklanacağını bildirmişti. Harry, kardeşi Prens William'ın aksine, bebeğin doğacağı yeri paylaşmadı.

Prens Harry ve Meghan Markle geçtiğimiz yıl, 1.5 yıldır nişanlı olduğu Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile İngiltere'nin Windsor kentinde bulunan St George Şapeli'nde evlenmişti.