02 Ocak 2021 Cumartesi 10:30 | Son Güncelleme:
Prens Harry sözleri ile dikkat çekti: Annemin oğluyum
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry ve eşi Megan Markle çifti oğulları Archie için kurdukları Archewell vakfınının web sitesinden yeni yıl mesajı yayınladı. Ünlü çiftin yazdıkları yeni yıl mesajı yayınlanırken arka fonda Prens Harry'nin annesi Prenses Diana ile olan fotoğrafını koyması dikkat çekti.
Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakmasıyla gündeme gelen Prens Harry ve Merghan Markle çifti oğulları Archie ile birlikte Kanada'ya yerleşti. Oğulları Archie için kurdukları Archewell vakfının web sitesinden yeni yıl paylaşımında bulunan ünlü çift dikkat çekti.
2021 yılı için paylaştıkları mesajda, 'Annemin oğluyum. Ve oğlumuzun annesiyim. Birlikte size Archewell’i getiriyoruz' ifadelerini kullandı.
Prens Harry'nin 'Annemin oğluyum' sözleri ve arka fonda annesi Prenses Diana ile fotoğrafını kullanması dikkat çekti.
Archewell Vakfı’nın kültürel değişim için kurulduğu ve kâr amacı gütmeyen çalışmaların yanı sıra prodüksiyon işlerinin de yapılacağı vakfın tanıtım sayfasında yer aldı.