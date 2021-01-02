Prens Harry sözleri ile dikkat çekti: Annemin oğluyum

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakmasıyla gündeme gelen Prens Harry ve Merghan Markle çifti oğulları Archie ile birlikte Kanada'ya yerleşti. Oğulları Archie için kurdukları Archewell vakfının web sitesinden yeni yıl paylaşımında bulunan ünlü çift dikkat çekti.



2021 yılı için paylaştıkları mesajda, 'Annemin oğluyum. Ve oğlumuzun annesiyim. Birlikte size Archewell’i getiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Prens Harry'nin 'Annemin oğluyum' sözleri ve arka fonda annesi Prenses Diana ile fotoğrafını kullanması dikkat çekti.

Archewell Vakfı’nın kültürel değişim için kurulduğu ve kâr amacı gütmeyen çalışmaların yanı sıra prodüksiyon işlerinin de yapılacağı vakfın tanıtım sayfasında yer aldı.