Poyraz Karayel'in Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman'a çok yakıştı!

Kuruluş Osman’a Savcı Bey karakteri ile katılan Kanbolat Görkem diziye çok yakıştı. Savcı Bey karakterine çok yakıştırılan oyuncu, Poyraz Karayel’den sonra yine akılda kalacak bir rolle ekrana dönmüş oldu. Başarılı performansı ile alkış alan Kanbolat Görkem Arslan, yoğun bir emek sonucu, yıllar içinde sıkı bir çalışma ile oturtulan bir projede bulunmanın şansını yaşıyor.

Oyuncu, “Elimden geleni fazlası ile yerine getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyorum. Set için, çok klişedir, aile ortamı var… Aslında burada karşılığı da olan bir şey. Çünkü yol arkadaşımdan edindiğim bilgiye göre yaklaşık 4. – 5. seneleri çoğunun. Bir aradalar, birlikte çalışıyorlar. Tabii ki haliyle onunda sette çok olumlu yansımaları oluyor” şeklinde açıklama yaptı.

Set ortamında dert ve stres olmadığının altını çizen Kanbolat Görkem Arslan, hem anlayışlı hem de hoşgörülü bir atmosferde çalıştıklarının belirtti. Ünlü oyuncu, “Mutluyum burada olmakta, yeni yeni adapte oluyorum ben de sete” dedi.

Dizinin çekimleri öncesinde yapımcı Mehmet Bozdağ’ın tavsiye ettiği kitapları okuduğunu belirten oyuncu, karakterinin duygularından daha çok düşünceleri ile hareket etmeye çalışan bir karakter olduğunu söyledi.