Popçular ve rapçiler birbirine girdi! Demet Akalın Norm Ender'e böyle cevap verdi...
Son zamanlarda popçular ve rapçiler arasında birbirine laf atma ve gerilim söz konusuydu. Demet Akalın da bu olayların içinde yer alan isimlerdendi. Akalın sosyal medya hesabından Norm Ender’e cevap veren bir paylaşımda bulundu.
Ben Fero’nun klibinde oynayan Demet Akalın Norm Ender tarafından eleştirilmişti. Demet Akalın, Norm Ender'in 2017 yılında çıkardığı albümünde yer alan Kezban isimli şarkısında adının geçtiğini söyleyerek: "E ama sende benim adımı kullanmışın Norm’cum" cevabını verdi.