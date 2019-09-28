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  3. Popçu Gülşen muhabirin o sorusunu böyle tiye aldı: Kaç yaşındasınız?

Popçu Gülşen muhabirin o sorusunu böyle tiye aldı: Kaç yaşındasınız?

Popçu Gülşen muhabirin o sorusunu böyle tiye aldı: Kaç yaşındasınız"

Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde bir defilede sahne aldı. Gülşen,taşıdığı kıyafetle de seyirciden tam not aldı. Defilenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülşen'in bir sözü ise birçok kesim tarafından eleştirilere maruz kaldı

Başarılı şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Cengiz Abazoğlu’nun defilesinde sahneye çıktı.

Gülşen, defilede giydiği kıyafetle de oldukça konuşuldu.

Ünlü şarkıcı, defilenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

GÜLŞEN, MUHABİRİ Tİ'YE ALDI

Bir muhabirin, “Son zamanlarda kıyafet denilince cesareti siz temsil ediyorsunuz” cümlesine “Son dönemde mi? Kaç yaşındasınız” diyerek muhabiri tiye aldı.Gülşen o anları Instagram hesabının story bölümünden de paylaştı. Bu durum birçok kişi tarafından eleştirildi.

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Popçu Gülşen muhabirin o sorusunu böyle tiye aldı: Kaç yaşındasınız?
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