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07 Ekim 2020 Çarşamba 15:17 | Son Güncelleme:

Pop müziğin efsane ismi Johnny Nash hayatını kaybetti

Pop müziğin efsane ismi Johnny Nash hayatını kaybetti
AA

Amerikalı pop müzik, reggae şarkıcısı ve söz yazarı Johnny Nash yaşamını yitirdi.

BBC'deki habere göre, "I Can See Clearly Now" adlı şarkısıyla tanınan Johnny Nash, 80 yaşında hayata veda etti. Nash'in oğlu, babasının Houston’daki evinde doğal sebepler nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Johnny Nash, reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley'in albüm sözleşmesi imzalamasına da katkıda bulunmuştu.

Nash'in 1972'de çıkardığı "I Can See Clearly Now" parçası 1 milyondan fazla satmış ve ABD Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaşmıştı.

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