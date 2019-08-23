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Albümlere rap engeli

Albümlere rap engeli

Gülşen ve Edis, yaz ortasında çıkarmaya hazırlandıkları düet ve single çalışmalarını, rap müzik yüzünden erteledi.

Rap dünyasının son günlerde ilgi görmesi pop sanatçılarını durdurdu! Bir süredir yeni single hazırlığında olan Gülşen ile Edis, projelerini bir süreliğine askıya almaya karar verdi. Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte hazırladığı şarkısını rap müzik nedeniyle yıl sonuna sakladı. Doğru zamanı bekleyen Gülşen’i popçu Edis takip etti. Edis de yeni eserini rap müziğin revaçta olduğu bu dönemde yayımlamamaya karar verdi. Edis ve Gülşen’in birlikte seslendirecekleri sürpriz düetin de hâlâ yayımlanmamış olması rap müziğe olan ilginin neden olduğu iddia edildi.

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