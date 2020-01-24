Polis radyosu 68. yaşını kutluyor!

Recep ASLAN

Geceye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demet Akalın ve Serdar Ortaç gibi isimler katıldı. İpek Açar’ın mini bir konser verdiği etkinlikte Akalın, “Devletimizin, polisimizin ve askerimizin yanındayız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gecede kadın polisleri tebrik etti.