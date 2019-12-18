Pis Yedili'ye damga vuran Ecem Karavus ve Burak Alkaş yıllar sonra yeniden bir arada!
Bir dönemin sevilen dizisi Pis Yedili'nin dikkat çeken oyuncularından Ecem Karavus ve Burak Alkaş yıllar sonra bir araya geldi. O görüntü sosyal medyaya damga vurdu.
“Pis Yedili” dizisinde birlikte rol alan Ecem Karavus ve Burak Alkaş yıllar sonra bir araya geldi. Ecem Karavus’un YouTube kanalına konuk olan Alkaş; hakkında bilinmeyenleri, “Pis Yedili” anılarını ve yeni projesini konuştu.
Dizide Orço’nun büyük aşkı Alis’i canlandıran Ecem Karavus, bu keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.