Pis Yedili yeniden mi başlayacak? Pis Yedili yeni bölüm ne zaman, oyuncuları kimler? İşte konusu…

Pis Yedili yeniden mi başlayacak? Sorusunun yanıtı dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Yayınlandığı dönemde ilgiyle takip edilen Pis Yedili dizisinin yeni bölümlerinin ekrana geleceği iddiaları diziyi sevenler tarafından heyecanla karşılandı. Pis Yedili yeni bölüm ne zaman başlayacak? sorusu gündemde konuşuluyor. Pis Yedili oyuncuları ve konusu haberimizde…

PİS YEDİLİ YENİDEN Mİ BAŞLAYACAK?

Bir dönemin sevilen dizilerinden Pis Yedili’nin yeniden başlayacağı iddiaları dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı, yönetmenliğini Haluk Bener’in üstlendiği dizi, iddialara göre 98.bölümden itibaren macerasına kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni bölümü 10 Haziran Salı günü saat 20:00’de yine Show TV ekranlarında olacak.

PİS YEDİLİ OYUNCULARI

Sevilen dizi Pis Yedili, yayınlandığı dönemde dizinin başrollerini Ayşegül Aldinç, Özge Özberk, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Kadir Doğulu, Murat Arkın ve Barış Üregül Akan paylaşıyordu. 10 Haziran’da ekrana gelmesi beklenen yeni bölüm için ise oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.

PİS YEDİLİ KONUSU

Pis Yedili, okudukları lisede yangın çıktığı için açıkta kalır. Filiz hanım, onları özel bir liseye yerleştirir. Ama sınıf arkadaşları onları hiç sevmez ve onlara "varoş" diye hitap etmeye başlar. Kolejin başarıya endeksli sistemine sıkı sıkıya sahip çıkan müdiresi Esma Sultan bu öğrencilerin lisenin not ortalamasını düşüreceği endişesiyle onları istemese de, altın kalpli müdür yardımcısı Hasan Paşa'nın ve Filiz hanımın destekleri ile bu yedi öğrencinin hayatında yeni okullarında yepyeni bir yaşam başlar.