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  3. Pınar Tevetoğlu'na gelen rekor teklife Tarkan'dan veto!

Pınar Tevetoğlu'na gelen rekor teklife Tarkan'dan veto!

Pınar Tevetoğlu'na gelen rekor teklife Tarkan'dan veto!

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'na rekor bir reklam teklifi geldi. Ancak bu teklife Tarkan'dan onay çıkmadı.

Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Son olarak 2 aylık hamile olan Pınar Tevetoğlu'na rekor bir reklam teklifi geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre zayıflatan tayt reklamı için teklif alan Tevetoğlu'na, sadece sosyal medyada yayınlanması için 350 bin TL teklif edildi.

TARKAN'DAN VETO

Ancak teklif Tarkan'dan veto yedi. Megastar eşinin böyle bir reklamda yer almasına onay vermedi ve 350 bin lirayı elinin tersiyle itti.


Pınar Tevetoğlu'na gelen rekor teklife Tarkan'dan veto!
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