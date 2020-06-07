Pınar Tartan hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırma yapmaya başladı. Kanal D ekranlarında 2. Sayfa programına konuk olan Pınar Tartan’ın hayatı yakından takip edilmeye başlandı. 2017 yılında Miss Turkey ikincisi olmuştur. Çin'in Shenzhen kentinde yapılan Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması’nda ise birinci olmuştur Pınar Tartan kimdir, kaç yaşında? Pınar Tartan nerelidir? Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

PINAR TARTAN KİMDİR?

Pınar Tartan, 26 Mart 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

Pınar Tartan'ı ilk kutlayan Miss Model of The World Turkey Direktörü ve Jüri üyesi Barbaros Yüksel oldu. Manken ve model kimliğinin yanı sıra eğitim hayatınıda başarı ile devam ettiren Pınar Tartan, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumaktadır. Aslen İzmir'de dünyaya gelen Pınar Tartan'ın burcu koç'tur.