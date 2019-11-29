Chef's Arena'nın jürilerinden Pınar İshakoğlu kaç yaşında? Pınar İshakoğlu kimdir?

Pınar İshakoğlu kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Chefs Arena'nın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmak için şeflerin karşısında ter dökecek. Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyri ile restoranın patronu Batuhan Piatti yemekleri puanlayan jüri üyeleri olacak. Chefs' Arena'nın jürisi Pınar İshakoğlu kimdir, kaç yaşında? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

CHEF'S ARENA JÜRİSİ PINAR İSHAKOĞLU KİMDİR?

Dünyada büyük trend olan ‘private chef’ yani kişiye özel aşçılık servisini, Pınar İshakoğlu kurduğu şirketiyle Türkiye’ye ilk sunan isim. İlk kekini henüz 5 yaşındayken yapmış olmasına rağmen, İshakoğlu’nun kariyerini tutkusuyla buluşturması 2009 yılında gerçekleşti. Hayalini kurduğu mesleği için MSA (Mutfak Sanatları Akademisi) Chef&Owner bölümünü birincilik aldığı bitirme projesiyle tamamladı.

Yeni kariyerine başladığı sırada ünlü İtalyan chef Maurizio Morelli ile çalıştı. Halen Ankara'da bir restoranın menü danışmanlığını yapıyor. Londra da zaman zaman gerçekleştirdiği Pop-up restaurant faaliyetleriyle lezzetli izler dolu özgeçmişini tazeleyerek yoluna ‘private chef’ olarak devam ediyor.

İshakoğlu’nu izleyiciler bu yıl Kanal D’de yayınlanacak Chef’s Arena programında izleyecek.