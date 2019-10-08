Pınar Eliçe kaç yaşında? Pınar Eliçe kimdir? İşte hayatı..

Pınar Eliçe kaç yaşında? sorusu internette araştırtılıyor. Bir dönem sahnelerin assolisti olan Pınar Eliçe, bugün Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk oldu. Programı takip edenler Pınar Eliçe kaç yaşında, kimdir? merak ediyor. İşte yanıtı..

PINAR ELİÇE KAÇ YAŞINDA?

Pınar Eliçe 1972 yılında Yugoslavya’da dünyaya geldi. 1987 yılında O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi sinema ve dizi projelerinde yer aldı. 1997 yılında Duydun Mu, 2000 yılında Alabora ve 2008 yılında Olur mu Olur isimli albümleri ile müzik severler tarafından uzun süre takip edilmiştir.

Pınar Eliçe, 2008 yılında eşi Çetin Çapan'dan boşandıktan sonra kayıplara karışmıştı. Pınar Eliçe daha önce verdiği bir söyleşide mesleği bırakmasına dair şunları söylemişti: "Ben hiçbir zaman şöhretin esiri olmadım. Evliliğimde alışverişimi kendim yapıyordum. İnsanlar beni gördüklerinde yadırgıyorlardı. Evde tuvaletleri bile ben temizlerdim. Ev kadınlığı çok zor. Keşke bir işim olsaydı, sabah çıkıp akşam eve gelseydim."