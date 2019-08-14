Pınar Dilşeker kimdir? Pınar Dilşeker kaç yaşında?

Pınar Dilşeker kimdir, kaç yaşında? sorusu izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Şinanari" adlı şarkıyla 1990'lı yılların ortalarında tanınan Pınar Dilşeker bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk oldu.Programı seyreden izleyiciler Pınar Dilşeker kimdir, kaç yaşında? merak etmeye başladı. İşte yanıtı..

PINAR DİLŞEKER KİMDİR?

Türk fantezi-sanat müziği şarkıcısı Pınar Dilşeker, 25 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya geldi. Konservatuvardan mezun olduktan sonra "Şinanari" adlı şarkıyla 1990'lı yılların ortalarında tanındı. İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak yer aldı ayrıca ve İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde yer aldı.

İş adamı Çetin Yılmaz ile evlenen Pınar Dilşeker'in bu evlilikten Mert Ali adında bir oğlu oldu. şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliklerini noktalama kararı aldı. Pınar Dilşeker uzun süren yalnızlığın ardında işadamı Ahmet Hamoğlu ile nişanlandı. Aralındaki yaş farkı uzun süre magazin sayfalarına konu olan çift, kısa bir süre sonra ise 'ayrılık' açıklamasında bulundu.

Son albümünü 2014 yılında piyasaya sunan Pınar Dilşeker, şimdilerde magazinden uzak bir hayat sürüyor. Şarkıcı sadece özel gece ve davetlerde sahneye çıkıyor. Yıllar içinde saçlarının rengini ve kaş şeklini tamamen değiştiren Pınar Dilşeker'in son halini görenler ise tanımakta zorlanıyor.