Pınar Deniz'in koronavirüse yakalanan anneannesi vefat etti!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, önceki hafta hastaneden gözyaşı içinde videolar paylaşmış ve anneannesinin koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Deniz, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin hafta sonu acı haberini aldı.

ANNEANNESİNİ KAYBETTİ

Tv100'ün haberine göre; Ünlü oyuncunun anneannesi, koronavirüs nedeniyle vefat etti. Gözyaşlarına boğulan Deniz'e taziye mesajları yağıyor.



PINAR DENİZ KİMDİR?

Sevilen oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç’ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.