Pınar Deniz ve Berk Cankat çiftinden üzen haber!

Geçen yıl ekim ayında final yapan “Bir Deli Rüzgâr” dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ile Berk Cankat çifti yollarını ayırdı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir araları limoni olan çift, karşılıklı konuşarak sessiz sedasız ayrılma kararı aldı.

'KRAL' DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNECEK

Geçen hafta Atiye dizisinin galasına da tek başına katılan Pınar Deniz’in after partide oldukça buruk olması dikkat çekmişti. Şu günlerde ev taşıyan Pınar Deniz yılbaşından sonra Özcan Deniz ve Burak Deniz’le “Kral” dizisinde başrol oynayacak. Bu yıl en çok proje teklifi alan kadın oyuncu olarak öne çıkan Pınar Deniz, yeni dizisinde iki kardeşin arasında kalacak.