Pınar Deniz kimdir, dizileri nedir? Pınar Deniz'in sevgilisi Berk Cankat kimdir?

Pınar Deniz merak edilen isimler arasında yer alıyor. Pınar Deniz kimdir, dizileri neler? Güzel oyuncu Pınar Deniz 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Deniz’in Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in oyuncu kadrosunda yer aldığı Vatanım Sensin dizisinde yıldızı daha da parlamıştır. Güzel oyuncu ‘Gökçe’yi oynadığı ‘Bir Deli Rüzgar’da ‘Uğur’u canlandıran Berk Cankat ile beraberdir.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşadı, bu dizide Evrim karakterini canlandırdı.

Vatanım Sensin dizisinde dizide Yıldız karakterini canlandırdı.

BERK CANKAT KİMDİR?

Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği yüzünden Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde çocukluğu geçti. Bu yüzden İlkokulu Hatay'da okudu. Sonra da ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu.

Ankara Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olunca çok yakın arkadaşı ile beraber grafiker mesleğini yapmak için İstanbul'a gelmiştir. Bir grafik işinde çalışmaya başladı. Bir yandan da tiyatro dersi almaya başladı. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide; Murat Han, Esra Ronabar, Ekin Koç, Demet Özdemir ile birlikte oynayarak dizi film hayatına başladı.

2014 yılında başrollerini Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya'nın oynadığı, "Medcezir" dizisine 24. Bölümde Selim Serez'in teyze oğlu "Cem" karakteri, konuk oyuncu olarak katıldı. 25. Bölüm sonunda diziden ayrılmıştır.

2014 yılının Haziran ayında başlayan "Güzel Köylü" adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Gizem Karaca ile başrolde "Cemal" karakterini canlandırdı. Dizi'nin diğer oyuncuları, Ahmet Mümtaz Taylan, Zerrin Sümer, Ali İpin gibi başarılı oyuncular rol almıştır

2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynamıştır.

Gülizar dizisinin Murat karakterine hayat vermiştir.