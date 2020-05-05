Pınar Deniz: Artık barışmam gerektiğini düşünüyorum

Hayalinin dünyayı dolaşmak olduğunu ve belli yerlerde yaşamak istediğini anlatan Pınar Deniz, tatil tercihleriyle ilgili olarak, "Şimdilik sadece oraları gezip geri dönüyorum. Hayalim dolaştığım yerlerde yaşamak. Avrupa'yı da seviyorum ama biraz daha Doğu'ya doğru kaydım. Daha çok böyle mistik yerleri merak ediyorum. Ayrıca spiritüel ilgim var” dedi.

'OYNADIĞIM KARAKTERİN DİNLEYECEĞİ MÜZİKLERİ DİNLERİM'

Deniz, "Bir karakteri canlandırmadan önce ne yaparsın?" sorusuna, "Benim de ritüellerim var. Sette müzik dinlerim role hazırlanırken. O karakterin müzikleri olur ve bir çalma listesi belirlerim, onları dinlerim. Özellikle dramatik sahnelerde onları dinlerim. Sette köşeye çekilip, o karakterin ruh haline girmeye çalışırım" cevabını verdi.



Hayatta büyük konuşmayı ve büyük sözler etmeyi sevmediğini de sözlerine ekleyen oyuncu, “Başarıyı uzun süreçte düşünmediğim için mesela o sahnede iyi hissetiysem başarmış sayılırım ya da biriyle konuştuğumda ona yardımcı olduysam o da başarı benim için. Galiba büyük konuşmayı sevmiyorum, ‘Hayatta bunu yaptım, başardım’ gibi cümlelerim yok, yolda olduğumun farkında olduğum için” ifadesini kullandı.

Pınar Deniz, “Sosyal medya kullanmanın kariyerine etkisi olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Etkisi olduğunu düşünmek istemiyorum. Sosyal medya reddedilemez bir yer, çok güçlü. Biraz da buradan yürünüyor, oyunculuk başka bir şey oynama hali. Burada geçecek vakti kitap okuyarak geçirmeyi tercih ederim."

"Son zamanlarda kullanıyorum çünkü bir tık artık barışmam gerektiğini düşünüyorum. Öncesinde kendime yakın bulduğum mecra değildi. Bir yandan fazla bilgi sahibi olabiliyorsun, her şeyi takip edebiliyorsun. Etkiliyor bir yandan ama etkilememesini tercih ederim sektör için” (Cadde)