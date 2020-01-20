Pınar Aylin ve İzzet Yıldızhan açtı ağzını yumdu gözünü! 'Demet Akalın haindir'

Youtube’daki ‘Acı Gerçekler’ programına katılan Demet Akalın, isim vermeden 23 yıl önce önünü kesen İzmirli bir şarkıcıdan bahsetmiş ve şöyle konuşmuştu: "Mankenlik yaparken Raks müzik şirketi bana albüm teklif etmişti. İmza atmaya gittim, beklerken dönemin ünlü bir popçusu geldi. Beni görünce ‘Burada ne işin var?’ diye sordu. Ben de ‘Albüm için geldim’ dedim. Suratı bir anda allak bullak oldu. Çıkıp gitti. 10 dakika sonra bir görevli odaya gelip ‘Anlaşmanız iptal oldu’ dedi. Gün geldi, devran döndü. Bu kişiyle yıllar sonra uçakta karşılaştım. Havalı bir ‘Merhaba’ dedim. Ne oldu, o şimdi piyasada bile yok.”

Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Ben isim vermedim. İnsan hırslarına yenik düşüp birçok şey yapıyor. Beyinlerimiz güzellikle yıkandı. Bu yüzden aklıma kötülük yapmak gelmiyor. Bir sanatçı diğerinin adını duyunca ‘O varsa ben gelmem’ diyor. İnsanın ekmeğiyle oynamak doğru değil. Sanat camiasında herkes birbirinin kuyusunu kazıyor."

PINAR AYLİN'DEN İDDİALARA YANIT

'2.Sayfa' programı ise o kişinin şarkıcı Pınar Aylin olduğunu iddia etti. 2014'te evlenip İzmir'e yerleşen Aylin, müziğe ara vermişti. Bu gelişmeler sonrası Aylin,'2.Sayfa' programına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"Ben Demet'i o şirkette gördüğümü hatırlamıyorum. 90'lı yıllarda herkes birbirine yardım ederdi. Ben, İzel, Deniz Seki ve Nalan birbirimize vokallik bile yapardık. O dönemde kimsenin isimsiz bir mankenle uğraşacak hali yoktu. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Uçakta Demet Akalın ile karşılaştığımızda kızıma çıkarıp yüzüğünü vermişti şimdi ne oldu? Demet Akalın'a sevgilerimi yolluyorum. Demet'e kitabımı göndereceğim okusun ona iyi gelsin."

Öte yandan ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan da Pınar Aylin'den sonra canlı yayına bağlanarak şu ifadeleri kullandı: ""Yıllar önce Bülent Ersoy ile program yapıyorduk. Kendisi aranıp davet edildi. 'O varsa ben gelmem' konusunu kendisi bana yaşattı. Kendisiyle eskiye dayalı geçimsizlik konumuz vardı onu ifşa etmem... Demet Akalın kendini hiç masum göstermesin. Kendisi de haindir. Sanatçı arkadaşları için açıklamalar yaparken; Pınar Aylin'i suçlarken kendisini masum mu gösteriyor yani? Tartıştığımız bir konu vardı. Neden o konuda bize bu kadar kin güdüp 'O varsa ben gelmem' dedi?"