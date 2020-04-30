Pınar Altuğ'un takipçisi çizmeyi aştı! Ayarsız mesajı ifşa etti

Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Gelen tüm yorumlara ve eleştirilere yanıt vermekten kaçınmayan Altuğ, zaman zaman takipçilerinin seviyesiz yorumlarıyla karşı karşıya geliyor.

O YORUMU İFŞA ETTİ

Son olarak Altuğ, sosyal medyada “Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?” diyen kadın takipçisine ateş püskürdü. Eşi Yağmur Atacan (36) ile arasındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman acımasız eleştirilere maruz kalan 45 yaşındaki oyuncu, söz konusu yorumu yapan kişinin fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

'NE DESEM BİLEMEDİM'

Altuğ'un, düşünceli surat emojisi ile birlikte "Ne desem bilemedim" mesajı dikkat çekti.

