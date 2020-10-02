Pınar Altuğ'un takipçileriyle başı dertte

Şimdilerde Marmaris Bozburun'da tatile devam eden Pınar Altuğ, bu sabah sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Bir çok takipçisi Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı.

"ARADA UNUTTUKLARIM VARDIR"

Hemen cevap veren Pınar Altuğ "Rica etsem estetiklerimi bir yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." yazdı.