Pınar Altuğ'un takipçileri insafa geldi! Bu kez eleştiri yerine beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Altuğ, sık sık eşi Yağmur Atacan'la mutluluk karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Altuğ, paylaşımlarıyla genellikle olumsuz yorumlara da maruz kalıyor.

Son olarak Altuğ, Atacan'ı öptüğü bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Çiftin aşk karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Oyuncuya bu kez eleştiri yerine, 'maşallah' ve 'mükemmel çift' şeklinde güzel yorumlar yağdı.

Öte yandan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, geçtiğimiz akşam bir AVM'de görüntülendi. İkili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgınına karşı bütün önlemleri aldıklarının söyleyen Altuğ, "Maskelerimiz ve kolonyalarımız hep yanımızda. Pandemi sürecinde dostlarımızı çok ihmal ettik o yüzden biraz sosyal mesafelide olsa dostlarımızla bir araya gelmek istedik" dedi. Yakın arkadaşları ile akşam yemeği yiyen çift, daha sonra alışveriş yapmayı ihmal etmedi.