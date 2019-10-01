Pınar Altuğ'un paylaşımına eleştiri yağdı, yine çileden çıktı!
Oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la düğünde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa gelen eleştiriler ise Altuğ'u yine çileden çıkardı.
Çocuklar Duymasın dizisiyle milyonların gönlünde taht kuran oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün eşi Yağmur Atacan’la birlikte bir düğüne katıldı. Düğünde çekilen bir fotoğrafı ise Instagram hesabından paylaştı.
ELEŞTİRİLERE TEK TEK CEVAP VERDİ
Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilen ve kötü yorumları yanıtsız bırakmayan Pınar Altuğ, kural bozmadı. Takipçilerinin acımasız yorumlarına maruz kalan Altuğ, yine çileden çıktı ve hepsine tek tek yanıt verdi.
İşte o yanıtlardan bazıları...